2018/11/25 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدفاع: قصف أهداف لـ"داعش" على الحدود مع سوريا

أعلنت وزارة الدفاع، الاحد، قصف أهداف تابعة لتنظيم داعش على الحدود مع سوريا بمشاركة قوات التحالف الفرنسية والأميركية.

وذكرت وزارة الدفاع، في بيان تلقته، "عين العراق نيوز"، ان "المدفعية العراقية وضمن عمليات الانذار الاخير، قصفت اليوم مع قوات التحالف الفرنسية والاميركية، اوكارا لعصابات داعش الارهابية في معسكر السهم على الحدود العراقية – السورية".

وأضاف البيان، ان "الضربات جاءت لمنع عناصر داعش من التسلل عبر الحدود المؤمنة بالكامل من قبل قواتنا البطلة الى الاراضي العراقية".انتهى5

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