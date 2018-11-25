برشلونة يعلن إصابة نجمه بالرباط الصليبي

2018/11/25 | 17:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي برشلونة، اليوم الأحد، عن تعرض نجم الفريق لإصابة في الرباط الصليبي، عقب التعادل أمس السبت، بنتيجة (1-1)، أمام أتلتيكو مدريد.وقال برشلونة، خلال بيان رسمي: "رافينيا يعاني من تمزق في الرباط الصليبي للركبة اليسرى، وسوف يخضع لعملية جراحية في الأيام القليلة المقبلة".يذكر أن إصابة الرباط الصليبي تتطلب 6 أشهر على الأقل للتعافي.

كما كشف النادي عن مدة غياب سيرجي روبيرتو التي تتراوح "ما بين 3 و4 أسابيع".ويعاني روبيرتو من تمزق صغير في العضلة الخلفية للساق اليسرى، وخرج بديلا من مباراة أتلتيكو التي جرت بالأمس.

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