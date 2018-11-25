إحصائية حكومية عن خسائر السيول في محافظتين

2018/11/25 | 17:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ أعلن المركز المشترك للتنسيق والرصد في الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ اليوم الاحد؛ عن الحصيلة النهائية للخسائر التي انتجتها السيول في محافظتي صلاد الدين ونينوى.وأشار تقرير المركز؛ الى ان “الحصيلة الأولية لسيول محافظة صلاح الدين تشير الى ان عدد الضحايا وصل الى ثمانية اشخاص؛ فيما تضرر 150 دار سكني في قرية الخضرانية […]

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