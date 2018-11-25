قصف دولي على معسكر السهم قرب الحدود العراقية – السورية

2018/11/25 | 17:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-ناس نفذ طيران التحالف الدولي، الاحد، غارات جوية على معسكر السهم قرب الحدود العراقية – السورية.وقال التحالف في بيان تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم (25 تشرين الثاني 2018)، إن ” المدفعية العراقية وقوات التحالف الفرنسية والامريكية قصفوا عناصر داعش ضمن عمليات الانذار الاخير على معسكر السهم قرب الحدود العراقية – السورية”.وأضاف البيان، أن […]

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