هذا ما يريده النصر من الكتل السياسية بشأن الوزراء الأمنيين

2018/11/25 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا ائتلاف النصر، اليوم الاحد، الكتل السياسية بترك الخيار لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي ومنحه الحرية الكاملة في اختيار الوزراء الامنيين، محذرا أن الجدل المثار بشأن الوزراء الأمنيين سينعكس سلبا على الشارع.

وقالت النائب عن الائتلاف ندى شاكر جودت في تصريح صحفي تابعته "الاتجاه برس" إن "اطالة حسم تسمية وزارتي الدفاع والداخلية سمح لاطراف سياسية لا تريد للعملية السياسية النجاح ببث الشكوك والاتهامات لغرض تشويه صورتي الحكومة ومجلس النواب".

ودعت جودت الكتل السياسية الى "الكف عن المناكفات داخل كتلهم بشان ترشيح الوزراء وترك حرية الاختيار كاملة لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي لكوننا في النهاية من سنحاسب ونراقب الاداء الحكومي".

واوضحت، أن "الاحاديث والتقولات التي يبثها المتربصون بشأن تسمية مرشحي الوزارتيين الامنيتين باتت مصدر قلق وفقدان ثقة المواطن بالبرلمان الجديد، لذا يتطلب من الكتل السياسية دعم رئيس الوزراء لاكمال كابينته السياسية".

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