2018/11/25 | 17:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد بالفيديو | تنسيقية أصحاب العقود الوزارية والأجور اليومية تطالب بتثبيتها على الملاك الدائم

مصدر الفيديو: UWkV5T6MXow

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