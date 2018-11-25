موسكو تعلن أن طائراتها نفذت ضربات جوية في سوريا بعد هجوم بـ

2018/11/25 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم عن تصفية الطيران الروسي للمسلحين الذين قصفوا مدينة حلب بالمواد الكيماوية يوم السبت.وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، أن "الاستخبارات التابعة للقوات الروسية الموجودة في سورية رصدت في المنطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب المرابض التي أطلق المسلحون المقذوفات منها لاستهداف المدنيين في مدينة حلب بالمواد الكيماوية، فضلاً عن رصد دلائل على تحضير المسلحين لتكرار الهجوم الكيماوي انطلاقاً من إدلب".وأكد كوناشينكوف أنه "استناداً إلى المعلومات الاستخباراتية أغارت الطائرات الحربية الروسية على مواقع الإرهابيين التي قصفوا منها حلب بالذخائر المحشوة بالمواد الكيماوية، مساء السبت 24 نوفمبر الجاري، ما أسفر عن تدمير كافة الأهداف المحددة".وأشار إلى أن "الجانب الروسي أبلغ تركيا مسبقا عبر الخط الساخن بتلك الغارات".وأكد كوناشينكوف تعرض 46 شخصاً لإصابات كيماوية جراء الهجوم الكيميائي على حلب، الذي استهدف وفقا لوكالة "سانا"، شارع النيل وحي الخالدية وجمعية الزهراء.من جهته أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان تسجيل "حالات اختناق لدى 32 شخصاً" بينهم ستة أطفال و13 امرأة في حيّي الخالدية وجمعية الزهراء حيث عبقت "رائحة الكلور"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنّه لم يتمكّن من تحديد الجهة المسؤولة عن هذا الهجوم.وبحسب وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) فإنّ "المجموعات الإرهابية المسلّحة استهدفت مساء (السبت) حيي الخالدية وشارع النيل في مدينة حلب بقذائف صاروخية متفجّرة تحتوي على غازات سامّة".من جهته نقل التلفزيون الرسمي عن مدير صحة حلب زياد حج طه قوله إنّ القصف أدّى إلى "إصابة 50 مدنياً بحالات اختناق"، مؤكّداً أنّ "كلّ الحالات تتلقّى العلاج والوضع تحت السيطرة".وليست هذه المرة الأولى التي يتّهم فيها الإعلام الرسمي السوري فصائل معارضة بإطلاق قذائف تحتوي على "غازات سامّة" على أحياء في حلب، ثاني كبرى مدن البلاد والتي استعاد النظام السيطرة عليها بعدما ظلّت طوال أعوام مقسّمة بين أحياء خاضعة للمعارضة وأخرى خاضعة للنظام.

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