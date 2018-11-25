تعرف على مداخل المنطقة الخضراء المقرر اعادة افتتاحها

2018/11/25 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

حصل “النور نيوز” على وثيقة توضح مداخل المنطقة الخضراء والطرق المقرر اعادة افتتاحها بين جانبي الكرخ والرصافة في بغداد.

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