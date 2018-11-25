2018/11/25 | 17:13
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اسرار ميديا بعد مرور 65 عاما على مغادرته للمدينة، عاد صباح اليوم الكردي اليهودي شاول أليزار إلى مسقط رأسه في مدينة حلبجة زئرا بمساعدة بعض من اصدقائه.
ونقل صحفيون رافقوا […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل … عودة اول يهودي من اسرائيل الى العراق … شاهد الصور) نشر أولاً على موقع (اسرار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ونقل صحفيون رافقوا […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل … عودة اول يهودي من اسرائيل الى العراق … شاهد الصور) نشر أولاً على موقع (اسرار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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