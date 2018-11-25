عاجل … عودة اول يهودي من اسرائيل الى العراق … شاهد الصور

2018/11/25 | 17:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسرار ميديا بعد مرور 65 عاما على مغادرته للمدينة، عاد صباح اليوم الكردي اليهودي شاول أليزار إلى مسقط رأسه في مدينة حلبجة زئرا بمساعدة بعض من اصدقائه.ونقل صحفيون رافقوا […]

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