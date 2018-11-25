English | وظائف


عاجل … عودة اول يهودي من اسرائيل الى العراق … شاهد الصور
2018/11/25 | 17:13
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اسرار ميديا بعد مرور 65 عاما على مغادرته للمدينة، عاد صباح اليوم الكردي اليهودي شاول أليزار إلى مسقط رأسه في مدينة حلبجة زئرا بمساعدة بعض من اصدقائه.

ونقل صحفيون رافقوا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عاجل … عودة اول يهودي من اسرائيل الى العراق … شاهد الصور اسرار ميديا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل … عودة اول يهودي من اسرائيل الى العراق … شاهد الصور) نشر أولاً على موقع (اسرار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل … عودة اول يهودي من اسرائيل الى العراق … شاهد الصور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اسرار).


كامل التفاصيل في: اسرار ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ عاصمة أوروبية تسمح بارتداء النقاب
⋙ تقرير حقوقي يفضح جرائم ميليشيات الحوثي الإيرانية الإرهابية ضد المرأة اليمنية
⋙ قوات أمريكية وكردية تعتقل أبرز مساعدي زعيم «داعش» في دير الزور
⋙ هزائم تميم تتوالى.. بورصة قطر تنهي تعاملات الأحد بخسائر فادحة
⋙ الحداد يدعو الاطراف السياسية الى الاسراع في تسمية مرشحيهم للوزارات الشاغرة
بالفيديو والصور
⋙ شاهد بالفيديو | المرصد الخبري مع استبرق الربيعي - 2018/11/25
⋙ شاهد بالفيديو | تنسيقية أصحاب العقود الوزارية والأجور اليومية تطالب بتثبيتها على الملاك الدائم
⋙ بالصور.. حركة سفر متواصلة في مطار بغداد الدولي
الأكثر شيوعا