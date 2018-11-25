اللاعبين الأعلى أجرا في الدوري الإنجليزي ؟ تعرف على ذلك

2018/11/25 | 17:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استعرض موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي قائمة لأعلى اللاعبين حصولا على الرواتب ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة لقدم (البريميرليغ).

ترتيب اللاعبين الثمانية الأوائل في القائمة :

1- التشيلي

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