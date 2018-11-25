السماح بارتداء النقاب في عاصمة اوروبية

2018/11/25 | 17:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرحت رئيسة بلدية أمستردام "فيمكه هالسيما" أن أمستردام لا تنوي تطبيق قانون حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة.وقالت هولسيما في مقابلة أجرتها مع قناة "AT5"

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