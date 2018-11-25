النفط توجه بتقدم دراسة لاستيعاب خريجي كليات الهندسة

2018/11/25 | 17:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت وزارة النفط في بيان تلقت " الغدير " نسخة منه، إن اجتماعاً لنائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان بقيادات الوزارة تداول ظاهرة وجود أعداد كبيرة من الخريجين في مجال هندسة النفط والتخصصات الاخرى وبحث اليات استيعاب هذه الطاقات وفق القوانين والتعليمات النافذة وايجاد التمويل والدرجات الشاغرة لهم". وأكد الغضبان، بحسب البيان، "حرص الوزارة على إيجاد الحلول المناسبة لاستيعاب الطاقات الوطنية من خريجي الجامعات والكليات الهندسية المختصة بهندسة النفط تنفيذا لتوجهات الحكومة"، وأوعز إلى "الدوائر المعنية لأعداد برنامج ورؤية لبناء هذه القدرات وتأهيلهم". انتهى ع.س

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