القاء القبض على متهمين اثنين يتاجران بالاسلحة في بابل

2018/11/25 | 17:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان لمركز الاعلام الامني تلقت " الغدير " نسخة منه اليوم ان قوة من جهاز الأمن الوطني في محافظة بابل وبناءً على معلومات استخبارية تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين يتاجران بالأسلحة.واضاف المركز : ان " عملية القبض جاءت بعد نصب كمين لهما في مركز المدينة ومصادرة جميع الأسلحة والاعتدة التي بحوزتهما، وجرى تسليمهما مع المضبوطات الى الجهات القضائية لتدوين اقوالهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما". انتهى ع.س

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