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اللاعبون الأعلى أجرا في الدوري الإنجليزي
2018/11/25 | 17:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- استعرض موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي قائمة لأعلى اللاعبين حصولا على الرواتب ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة لقدم (البريميرليغ).

ترتيب اللاعبين الثمانية الأوائل في القائمة :

1- التشيلي

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