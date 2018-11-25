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دمشق تدعو مجلس الامن إلى إدانة الهجوم الكيماوي على حلب
2018/11/25 | 17:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الانصار/..

دعت وزارة الخارجية السورية مجلس الأمن الدولي إلى إدانة الهجوم الكيماوي الأخير الذي نفذه المسلحون المدعومون من الخارج في مدينة حلب الشمالية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان اطلع /الانصار/ عليه: “تدعو الحكومة السورية مجلس الامن الى ادانة هذه الجرائم الارهابية على الفور وبشدة واتخاذ اجراءات عقابية ضد الدول والانظمة التي تدعم وتمول الارهاب”.

وأضاف […]

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