الداخلية تعتقل 19 مطلوباً خمسة منهم ينتمون لداعش في الموصل

2018/11/25 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، اعتقال 19 مطلوباً خمسة منهم ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي ويعملون فيما يسمى ديوان الجند في الموصل.

وقال الناطق باسم الداخلية، اللواء سعد معن، في بيان اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، إن "مديرية مكافحة إجرام شرطة نينوى وبناءً على أوامر قبض صادرة عن القضاء وتعاون المواطنين ألقت القبض على (١٩) متهماً مطلوبا قضائياً ( خمسة ) منهم من عناصر داعش الإرهابية كانوا يعملون بصفة مقاتل فيما يسمى بديوان الجند صادر بحقهم مذكرات قبض".

وأضاف معن، ان "(ثلاثة) اخرين منهم مطلوبين بجريمة خطف و( ثمانية ) متهمين مطلوبين بجرائم سرقة والباقين صادر بحقهم مذكرات قبض وفق المادة ٢٤٨ ق ع"، موضحاً ان "المطلوبين تم القبض عليهم في مناطق متفرقة من جانبي مدينة الموصل".انتهى/س

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