جون أنتوي يتصدر قائمة الهدافين الأجانب في الدوري المصري

2018/11/25 | 18:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلال محمد فيسبوك تويتر دخل الغاني، جون انتوي لاعب مصر المقاصة تاريخ الدوري المصري، وأصبح الهداف التاريخي للاعبين الأجانب في الدوري بعد ثلاثيته اليوم في شباك إنبي.

ويستضيف مصر المقاصة، نظيره إنبي في المباراة التي تجمع بينهما في إطار مباريات الجولة الـ 15 من بطولة الدوري المصري.

افتتح جون أنتوي أهداف فريقه في المباراة في الدقيقة 33، ليصل إلى الهدف رقم 61 له في الدوري، بالتساوي مع بابا أركو في صدارة الهدافين الأجانب بالدوري.



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وبعد مرور خمس دقائق من الشوط الثاني، انفرد المهاجم الغاني صاحب الـ 26 عاماً، بصدارة الهدافين بعدما سجل الهدف الثاني الشخصي له ليصل إلى الهدف رقم 62، قبل أن يسجل الهدف الثالث الشخصي له في الدقيقة 61 من علامة الجزاء.

⭕️ اختلفت الألوان لكن تأثيره على المرمى لم يختلفجون أنطوي يصبح أكثر لاعب أجنبي تسجيلًا للأهداف في الدوري المصري بـ 62 هدفًا 🔥 pic.twitter.com/GgKPmC31or

— جول مصر (@goaleg) November 25, 2018الجدير بالذكر أن أنتوي بدأ مشواره في الدوري المصري، من صفوف الإسماعيلي خلال موسم 2013، وحتى 2015 وحينها سجل 28 هدفاً، لينتقل بعدها إلى الأهلي وسجل معه ثلاثة أهداف.

وانضم المهاجم الغاني إلى صفوف مصر المقاصة 2016، شارك معه منذ ذلك الوقت في 33 مباراة مسجلاً 25 هدفاً.

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