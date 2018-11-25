مسعى لتوحيد مؤسسة عراقية مع وزارة باقليم كوردستان

2018/11/25 | 18:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد، عن السعي لزيادة التخصيصات المالية لمؤسسة الشهداء ضمن موازنة ٢٠١٩ لرعاية عوائل الشهداء وتلبية احتياجاتهم، مشيراً الى أهمية تكثيف الجهود كخطوة أولى لتوحيد مؤسسة الشهداء في الحكومة الاتحادية ووزارة الشهداء والمؤنفلين في اقليم كوردستان لضمان حقوقهم بشكل عادل.وجاء في بيان للمكتب الاعلامي لنائب رئيس مجلس النواب، ورد لشفق نيوز، ان الحداد استقبل بمكتبه الرسمي، رئيسة مؤسسة الشهداء ناجحة عبدالأمير الشمري والكادر المتقدم في المؤسسة بحضور عدد من النواب عن الكتل الكوردستانية، مشيرا الى انه جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق والتواصل بين مؤسسة الشهداء ومجلس النواب من أجل تقديم الخدمات ورعاية عوائل وذوي الشهداء باعتبارهم شريحة واسعة عانوا من المظلومية لسنوات طويلة.واضاف البيان ان الحداد أكد في سياق الحديث على السعي لزيادة التخصيصات المالية لمؤسسة الشهداء ضمن موازنة ٢٠١٩ لرعاية عوائل الشهداء وتلبية احتياجاتهم، منوها الى أنهم شريحة مهمة عانت من التهميش منذ سنين، وعلى جميع الدوائر والمؤسسات ذات العلاقة الاهتمام بهم والتخفيف من معاناتهم اليومية.واشار حداد، بحسب البيان، الى أهمية تكثيف الجهود كخطوة أولى لتوحيد مؤسسة الشهداء في الحكومة الاتحادية ووزارة الشهداء والمؤنفلين في اقليم كوردستان لضمان حقوقهم بشكل عادل، والتنسيق في آلية العمل في المؤسستين، لافتا الى ان الجميع في وطن واحد، ومجلس النواب يدعم ويساند كل الجهود المبذولة من قبل مؤسسة الشهداء لما يقدموه من خدمة كبيرة لعوائل الشهداء.من جهتها أعربت الشمري عن سعادتها للقاء نائب رئيس مجلس النواب مع عدد من النواب الكورد وتفهم عمل المؤسسة حيث عرضت شرح تفصيلي لمهام وعمل المؤسسة والحاجة إلى توفير تخصيصات مالية، وأهمية إجراء تعديلات على القوانين واتخاذ قرارات تخدم عوائل الشهداء.واشارت الشمري من خلال حديثها الى عمل اللجنة الخاصة المشّكلة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء لدمج المؤسسة مع وزارة الشهداء المؤنفلين في اقليم كوردستان لضمان حقوق جميع عوائل الشهداء في العراق دون استثناء وتعويضهم ماديا ومعنويا.

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