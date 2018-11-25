رئيس الجمهورية يتلقى رسالة من ملك الأردن

2018/11/25 | 18:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تلقى رئيس الجمهورية برهم صالح رسالة من العاهل الاردني عبد الله الثاني إبن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبر فيها عن مواساته وتضامنه مع حكومة وشعب العراق عن حادثة السيول التي اجتاحت عددا من المدن العراقية وراح ضحيتها العديد من المواطنين .ونقل بيان رئاسي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم عن ملك الاردن القول مخاطبا رئيس الجمهورية " تلقيت بعميق الحزن وبالغ التأثر أنباء السيول التي اجتاحت عدة مناطق في العراق، وأودت بحياة العديد من الضحايا من أبناء شعبكم الشقيق ".واضاف " وانني اذ اعرب لكم، باسمي وباسم شعب المملكة الاردنية الهاشمية وحكومتها، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة بهذا المصاب الأليم، لأبتهل إلى الله العلي القدير، أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وغفرانه ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهمكم واسرهم جميل الصبر وحسن العزاء، أن يجنبكم وشعبكم الشقيق كل مكروه".انتهى

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