بالفيديو .. البحرين : تظاهرات في المعامير رفضاً للانتخابات وتأكيدا على استمرار الثورة

2018/11/25 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرجت تظاهرات في شوارع بلدة المعامير البحرينية رفضاً للانتخابات التي أجرتها السلطات يوم أمس، في ظل استمرار عمليات القمع والحركات المطلبية منذ عام 2011.وأحرق المتظاهرون الإطارات وقطعوا الشوارع للتعبير عن رفضهم لإجراء انتخابات اعتبروها "صورية"، والتي أشارت أكبر مجموعات المعارضة في البحرين إلى أن فقط 28% من الناخبين شاركوا فيها.وواجهت السلطات الأمنية تلك التظاهرات بإطلاق القنابل الغازية تجاه المشاركين في التحركات الاحتجاجية.

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