English | وظائف


بالفيديو .. البحرين : تظاهرات في المعامير رفضاً للانتخابات وتأكيدا على استمرار الثورة
2018/11/25 | 18:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- خرجت تظاهرات في شوارع بلدة المعامير البحرينية رفضاً للانتخابات التي أجرتها السلطات يوم أمس، في ظل استمرار عمليات القمع والحركات المطلبية منذ عام 2011.وأحرق المتظاهرون الإطارات وقطعوا الشوارع للتعبير عن رفضهم لإجراء انتخابات اعتبروها "صورية"، والتي أشارت أكبر مجموعات المعارضة في البحرين إلى أن فقط 28% من الناخبين شاركوا فيها.وواجهت السلطات الأمنية تلك التظاهرات بإطلاق القنابل الغازية تجاه المشاركين في التحركات الاحتجاجية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو .. البحرين : تظاهرات في المعامير رفضاً للانتخابات وتأكيدا على استمرار الثورة) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو .. البحرين : تظاهرات في المعامير رفضاً للانتخابات وتأكيدا على استمرار الثورة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).


كامل التفاصيل في: قناة آفاق ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ حسب صحيفة سعودية .. برهم صالح يتجاهل زيارة قطر كي لا يطلب منه الإنضمام للتحالف الرياعي !
⋙ كرواتيا تحرز اللقب بتقدمها على فرنسا 3-1
⋙ جائزة أبوظبي الكبرى: هاميلتون ينهي الموسم بفوزه الحادي عشر
⋙ اصابة ثلاثة من الشرطة بحادث سير شرق بعقوبة
⋙ الارسنال يحقق فوزا صعبا على بورنموث في الدوري الانكليزي
بالفيديو والصور
⋙ شاهد بالفيديو | قضية قصار القامة في المجتمع العراقي - علنا - الحلقة ٥٥
⋙ شاهد بالفيديو | ظهيرة الجمعة 23-11-2018 | الباب الوسطاني ودعوة للعناية به تراثيا
⋙ بالصورة.. مواعيد الجولات الاربع المقبلة لدوري الكرة الممتاز
الأكثر شيوعا