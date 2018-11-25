سفير أميركا بألمانيا: من يتعامل مع إيران يمنح المال لنظام يدفع مبالغ ضخمة لتمويل الإرهاب

2018/11/25 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد السفير الأميركي في ألمانيا، ريتشارد غرينيل، بانسحاب الشركات الألمانية التدريجي من السوق الإيرانية مؤكدا على أن "التعامل مع إيران يعد دعما للإرهاب".

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