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سفير أميركا بألمانيا: من يتعامل مع إيران يمنح المال لنظام يدفع مبالغ ضخمة لتمويل الإرهاب
2018/11/25 | 18:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أشاد السفير الأميركي في ألمانيا، ريتشارد غرينيل، بانسحاب الشركات الألمانية التدريجي من السوق الإيرانية مؤكدا على أن "التعامل مع إيران يعد دعما للإرهاب".

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