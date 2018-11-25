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أهالي جنوب الديوانية يناشدون السلطات إنقاذ قراهم من السيول
2018/11/25 | 18:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ناشد سكان عدد من القرى المحيطة بناحية الشنافية جنوبي محافظة الديوانية، الحكومة المحلية والدوائر الخدمية المعنية لإيجاد حلول وانقاذ القرى من السيول في تلك القرى.

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