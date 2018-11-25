ملك الاردن يعزي الشعب العراقي بضحايا السيول

2018/11/25 | 18:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

تلقى رئيس الجمهورية برهم صالح اليوم الاحد ، رسالة من ملك الاردن عبد الله الثاني، عبر فيها عن مواساته وتضامنه مع حكومة وشعب العراق عن حادثة السيول التي اجتاحت عددا من المدن العراقية وراح ضحيتها العديد من المواطنين.



وذكر بيان رئاسي تلقته (واع) ان صالح تلقى رسالة من عبد الله الثاني عبر فيه عن عميق حزنه عن أنباء السيول التي اجتاحت عدة مناطق في العراق، وأودت بحياة العديد من الضحايا من أبناء الشعب العراقي الشقيق.

وتابع باسمي وباسم شعب المملكة الاردنية وحكومتها، اعرب عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة بهذا المصاب الأليم، لأبتهل إلى الله العلي القدير، أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وغفرانه ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهمكم واسرهم جميل الصبر وحسن العزاء، أن يجنبكم وشعبكم الشقيق كل مكروه.

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