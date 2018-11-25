2018/11/25 | 18:33

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الأحد 25 نوفمبر 2018 | 06:12 مساءً

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الهلال الاحمر العراقي يرسل تعزيزات لمواجهة السيول في صلاح الدين والكوت

بغداد/..



أعلنت جمعية الهلال الأحمر العراقي، الأحد، عن ارسال تعزيزات اغاثية تتضمن مساعدات غذائية واغاثية وصحية تكفي 2000 عائلة.

وقالت الجمعية في بيان تلقته "عين العراق نيوز"، ان "الهلال الاحمر العراقي قام بارسال مساعدات غذائية واغاثية وصحية تكفي 2000 عائلة تم ارسالها الى محافظة صلاح الدين لتعزيز الامن الغذائي للمناطق المتضررة جراء السيول".

واضافت ان "فرق الهلال الاحمر في صلاح الدين قامت بشن حملات تنظيف منازل العوائل التي اجتاحتها السيول وقامت بتنظيف اكثر من 100 منزل بمشاركة اكثر من خمسين متطوعا".

واوضح البيان، "قيام الجمعية بارسال كوادر طبية لغرض تقديم الخدمات الطبية والاستشارية والصحية للعوائل في المناطق المتضررة مجهزة بالادوية والمستلزمات الطبية، فضلا عن ارسال عددا من سيارات الاسعاف الاولي لنقل الحالات الطارئة الى اقرب مركز صحي".

وأشار البيان، إلى استنفار فرق الهلال الاحمر العراقي في الكوت كوادرها لتقديم الدعم والاسناد للعوائل التي اجتاحت مناطقها السيول وقامت الجمعية بارسال تعزيزات غذائية واغاثية لتقديم العدم الغذائي والاغاثي في المناطق المتضررة.



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