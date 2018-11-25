بالجدول.. مواعيد الجولات الاربع المقبلة للدوري الممتاز

2018/11/25 | 18:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رياضية- كلكامش برس؛ اعلن اتحاد الكرة؛ اليوم الاحد؛ عن مواعيد الجولات الاربع المقبلة لدوري الكرة الممتاز.ويبين الجدول ادناه مواعيد الجولات المقبلة:

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