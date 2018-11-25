تحرير مختطفين اثنين اختطفا من قبل داعش في كركوك

2018/11/25 | 18:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كركوك

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاحد، تحرير مختطفين اثنين اختطفا من قبل داعش الارهابي في كركوك.

وذكرت القيادة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “قوة من الفوج الثالث اللواء الرابع الفرقة الأولى شرطة اتحادية، تمكنت من تحرير المخطوفين (ب.



ر.س ) والمواطن (غ.م.ع) حيث تم خطفهما من قبل فلول تنظيم داعش “.

وأضافت أن “المختطفيين يسكنون في قرية العريشة جنوب غربي محافظة كركوك”، لافتة الى “تحريرهما في قاطع الرشاد قرية سعيدي كوز”.

وأشارت القيادة إلى أن “قوات الشرطة الاتحادية قدمت الخدمات الطبية والغذائية لهما والاطمئنان على صحتهما وارجاعهما الى محل سكناهم”.

وبين أن “القوة اعلاه تمكنت من تطهير المنطقة بالكامل وتدمير نفق ومضافة كان يستخدمه العدو بخزن العبوات الناسفة والعتاد”.

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