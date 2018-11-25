الإعلام الأمني يعلن القبض متهمين اثنين يتاجران بالأسلحة في بابل

2018/11/25 | 18:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلن مركز الإعلام الأمني، اليوم الاحد، القبض على متهمين اثنين يتاجران بالاسلحة في محافظة بابل.

وذكر بيان للمركز تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بناءً على معلومات استخباراتية، تمكنت قوة من جهاز الأمن الوطني، من القبض على متهمين اثنين يتاجران بالاسلحة في محافظة بابل، بعد نصب كمين لهما في مركز المدينة”.

وأوضح أنه “تم مصادرة جميع الاسلحة التي بحوزتهم، اضافة الى تسليمهم الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراء اللازم بحقهما”.

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