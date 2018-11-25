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الصحة تعلن وفاة 21 شخصا وإصابة 180 جراء السيول
2018/11/25 | 18:36
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور نيوز/ بغداد

أعلنت وزارة الصحة، الاحد، ان عدد ضحايا الامطار والسيول بالمحافظات وصل لـ21 من الوفيات و180 مصابا.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف بدر في بيان تلقى “النور نيوز” ، نسخة منه، إن “آخر حصيلة لضحايا الظروف الجوية من الامطار والسيول في المحافظات بلغت 21 من الوفيات و180 مصابا”.

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