2018/11/25 | 18:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-ناس كشف مدير صحة محافظة واسط جبار الياسري، الأحد، عن توفير مقر بديل للدائرة بالإضافة التنسيق مع الهلال الاحمر، مشيرًا إلى أن خطر السيول انتهى في المناطق الحدودية مع إيران.وقال الياسري في حديث لـ”ناس”، اليوم (25 تشرين الثاني 20108″، إن” توفير مقر بديل لدائرة صحة واسط في قضاء بدرة شرقي الكوت جاء تزامنًا مع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة واسط: لا مخاوف من سيول جديدة) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة واسط: لا مخاوف من سيول جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).