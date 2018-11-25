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مشتريات المركزي العراقي للعملة من المالية ترتفع 38% في 10أشهر
2018/11/25 | 18:36
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مباشر: أظهرت بيانات إحصائية للبنك المركزي العراقي، ارتفاع قيمة مشترياته من العملة الأجنبية من وزارة المالية خلال 10 أشهر من عام 2018 بنسبة 38.17%، على أساس سنوي.

وبلغ إجمالي مشتريات المركزي من العملة الأجنبية من وزارة المالية 43.73 مليار دولار، خلال 10 أشهر من العام الجاري، مقارنة بمشتريات قيمتها 31.66 مليار دولار في 10 أشهر من عام 2017.

وأشارت الإحصاءات إلى ارتفاع قيمة مشتريات المركزي من العملة الأجنبية من وزارة المالية خلال شهر أكتوبر منفصلاً، بنسبة 94.41% على أساس شهري، لتصل إلى 5.5 مليار دولار.

وبلغت مشتريات المركزي من العملة الأجنبية من وزارة المالية خلال عام 2017 كاملاً 40.36 مليار دولار، ما يعني أن مشترياته في 10 أشهر من العام الجاري فاقت قيمة ما قام بشراءه خلال العام الماضي كاملاً.

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