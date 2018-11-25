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لماذا تدرس واشنطن اماكن تواجد القوات الأمنية وفصائل الحشد الشعبي على الحدود مع سوريا؟
2018/11/25 | 18:39
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الأنصار/خاص..

كشف الخبير الأمني عباس العرداوي،الأحد، إن القوات الأمريكية قامت بإجراء دراسة للمناطق التي تتواجد فيها القوات الأمنية وفصائل الحشد الشعبي من اجل ضربها.

وذكر العرداوي في تصريح لموقع /الأنصار/ إن ” القوات الأمريكية تقوم بمراقبة تحركات القوات الأمنية والحشد العشبي والفصائل المقاومة من خلال كآمرات المراقبة الحرارية وإجراءها دراسات في المناطق التي تتواجد فيها”، […]

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