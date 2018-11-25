2018/11/25 | 18:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/خاص..كشف الخبير الأمني عباس العرداوي،الأحد، إن القوات الأمريكية قامت بإجراء دراسة للمناطق التي تتواجد فيها القوات الأمنية وفصائل الحشد الشعبي من اجل ضربها.وذكر العرداوي في تصريح لموقع /الأنصار/ إن ” القوات الأمريكية تقوم بمراقبة تحركات القوات الأمنية والحشد العشبي والفصائل المقاومة من خلال كآمرات المراقبة الحرارية وإجراءها دراسات في المناطق التي تتواجد فيها”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لماذا تدرس واشنطن اماكن تواجد القوات الأمنية وفصائل الحشد الشعبي على الحدود مع سوريا؟ alansaar.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لماذا تدرس واشنطن اماكن تواجد القوات الأمنية وفصائل الحشد الشعبي على الحدود مع سوريا؟) نشر أولاً على موقع (الانصار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لماذا تدرس واشنطن اماكن تواجد القوات الأمنية وفصائل الحشد الشعبي على الحدود مع سوريا؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الانصار).