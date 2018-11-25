نائب يدعو عبد المهدي لعدم تكرار

2018/11/25 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص

أكد النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي، الأحد، أن مجلس النواب سيصوت على المرشحين الثمانية للوزارات المتبقية في حال تسلم سيرهم الذاتية قبل موعد عقد الجلسة، داعيا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى عدم تكرار "الخطأ" الذي حصل خلال جلسة تشكيل الحكومة.

وقال الربيعي في حديث لـ"الاتجاه برس"، "نحن كمجلس نواب لن نصوت للوزراء الثمانية المتبقين إن لم نتسلم سيرهم الذاتية قبل موعد الجلسة للتصويت عليهم".

ودعا الربيعي رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إلى "إرسال السير الذاتية إلى أعضاء البرلمان قبل موعد الجلسة لكي تتم قراءة السير حتى لا يتكرر نفس الخطأ الذي حصل بالجلسة الأولى (جلسة التصويت على 14 وزيرا ضمن الكابينة الوزارية)".

يذكر أن مجلس النواب صوت في الرابع والعشرين من الشهر الماضي على منح الثقة لـ14 وزيراً ضمن حكومة عادل عبد المهدي، فيما تم تأجيل التصويت على ثماني وزارات.

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