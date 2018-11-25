خلال سبعة اشهر.. إيران تصدر 151 الف طن من التمور بقيمة 185 مليون دولار

2018/11/25 | 18:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة… كشف تقرير لصحيفة فاينيشيال تربيون الاقتصادية الايرانية ، الاحد، ان ايران صدرت حوالي 151 الف طن من التمور خلال سبعة اشهر بقيمة 185 مليون دولار بدأ من السنة الايرانية الحالية من 21 آذار الى 22 تشرين الاول الماضي.وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة /، أن “هذه الارقام تشير الى زيادة قدرها […]

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