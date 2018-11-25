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بالصور.. اعصار يضرب (حسن نصر الله)
2018/11/25 | 18:44
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- محلية- كلكامش برس؛ تسبب الاعصار الذي شهدته ناحية النصر شمال مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار بتهديم مدرسة (حسن نصر الله) الابتدائية.

وشهدت عدة محافظات امس السبت؛ موجة امطار وسيول واعصاير تسببت بانقطاع الطاقة الكهربائية وتعطيل الدوام الرسمي.

 

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