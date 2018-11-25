2018/11/25 | 18:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الأردني اليوم اليوم الأحد، مقتل 4 أشخاص وإصابة اثنين آخرين، إثر إحباط قوات المنطقة العسكرية الشرقية محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المخدرات.ونقلت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأردن.. الجيش يقتل 4 أشخاص حاولوا التسلل عبر الحدود الشرقية للمملكة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأردن.. الجيش يقتل 4 أشخاص حاولوا التسلل عبر الحدود الشرقية للمملكة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).