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الأردن.. الجيش يقتل 4 أشخاص حاولوا التسلل عبر الحدود الشرقية للمملكة
2018/11/25 | 18:46
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن الجيش الأردني اليوم اليوم الأحد، مقتل 4 أشخاص وإصابة اثنين آخرين، إثر إحباط قوات المنطقة العسكرية الشرقية محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المخدرات.ونقلت

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