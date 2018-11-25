اجرام بغداد تحرر مختطف في منطقة الشعب شمالي بغداد

2018/11/25 | 18:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، الاحد، عن تحرير مختطف في منطقة الشعب شمالي العاصمة.

وقالت المديرية في بيان ، إن "مفارز مكتب مكافحة اجرام الشعب تمكنت من تحرير شخص مخطوف كان مقيد الايدي في احد الدور التي ما زالت قيد الانشاء في منطقة الشعب".

يذكر أن عددا من المحافظات تشهد بين فترة واخرى حالات اختطاف تستهدف مدنيين في مناطق متفرقة منها، فيما تنفذ الاجهزة الامنية عمليات دهم لملاحقة الخاطفين.

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