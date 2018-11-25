مجلس محافظة بغداد: السيارات الصغيرة

2018/11/25 | 18:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مجلس محافظىة بغداد, الأحد, عن الاجراءات المتبعة في دخول السيارات الى الطرق المفتوحة الى المنطقة الخضراء, مشيرا الى ان سيارات الصالون والتكسي هي فقط من ستسلك الطرق.

وقال عضو المجلس علي الكرعاوي في تصريح صحفي ،إن “القوات الامنية وامانة بغداد ستسمح بدخول العجلات الصغيرة الصالون والتكسي الى الطرق المفتوحة في المنطقة الخضراء بعد خضوعها لتفتيش دقيق كما جرى في عهد الحكومة السابقة”.

واضاف الكرعاوي، أن “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عازم على فتح الطرق المؤدي الى المنطقة الخضراء ضمن برنامجه الانتخابي ولن يتراجع عنها”، مبينا ان “هناك تخوف اميركي من خطوة عبد المهدي الا انها لن تؤثر كثيرا على الخطة الحكومية”.

وتابع الكرعاوي ان “القوات المشتركة وضعت خطة امنية محكمة لحماية البعثات الدبلوماسية وفصل الطرق المفتوحة عن مقرات الدوائر الحساسة”.

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