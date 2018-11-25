القبض على تاجري سلاح في بابل وتفجير ٤ عبوات ناسفة تحت السيطرة في اﻷنبار

2018/11/25 | 18:46

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بابل – عراق برس- 25 كانون الثاني / نوفمبر : اعلن جهاز الأمن الوطني في محافظة بابل ، الاحد ، انه ” وبناءً على معلومات استخبارية تتمكن من القاء القبض على متهمين اثنين يتاجران بالاسلحة “.

ولفت الى ان ” عملية القبض جاءت بعد نصب كمين لهما في مركز المدينة ومصادرة جميع الأسلحة والاعتدة التي بحوزتهما، وجرى تسليمهما مع المضبوطات الى الجهات القضائية لتدوين اقوالهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما” .

وعلى صعيد منفصل اعلنت قيادة عمليات شرق الانبار تنفيذ عملية أمنية لتطهير منطقة المصالحة، أسفرت عن تفجير ٤ عبوات ناسفة وتطهير ٢٠ داراً سكنيا، فضلا عن تطهير ٥٠٠ م من الطريق المؤدي للمنطقة.ووفق معلومات دقيقة تمكنت قوة اخرى من العثور على ٩ عبوات ناسفة محلية الصنع عبارة عن صفائح معدنية وعبوة أخرى ضد الدروع و٤ قنابر هاون مختلفة وعبوتين ناسفتين الأولى عبارة عن وعاء بلاستيكي والآخر جليكان سعة ٢٠ لتر تحتويان مادة نترات الامونيا من مخلفات عصابات داعش الارهابية، وقد تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا.



انتهى اح

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