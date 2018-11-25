2018/11/25 | 18:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – عراق برس- 25 كانون الثاني / نوفمبر : اعلن المتحدث الرسمي باسم رئيس الجمهورية لقمان الفيلي، اليوم الاحد ، انه ” وتحت شعار( من أجل مكافحة العنف ضد المرأة في أماكن العمل) ستنطلق حملة لمدة ستة عشر يوماً تبدأ من ٢٥ – تشرين الثاني، لتستمر حتى العاشر من -كانون الاول “.

وبين الفيلي ا، ن ” الحملة التي تنطلق بمبادرة من ناشطين ومدونين تسعى لترصين مبدأ احترام حقوق المرأة وضرورة سيادة قيم العدل الاجتماعي والكرامة الإنسانية وبما أن العراق ولكونه ما زال ليس بعيداً عن ظاهرة العنف الذي يمارس ضد المرأة، فإن الحملة تهدف في جانب منها إلى الوصول إلى برنامج اجتماعي شامل ومحكم، والعمل من أجل خطةً مشتركة بين المؤسسات المعنية التابعة للحكومة والمنظمات غير الحكومية على مستوى البلاد وذلك للسعي معاً من أجل استئصال العنف ضد النساء، مشيراً إلى ، أن” هذه الحملة الوطنية المواكبة لانتصارنا ولسعينا لدحر الإرهاب والعنف نهائياً، تدعو إلى أن نأخذها بعين الاعتبار والأهمية لكي تتمتع امهاتنا و اخواتنا بكافة حقوقهن القانونية و الدستورية” .

وفيما أكد دعم مثل هذه المبادرات، في هذا المجال وفي سواه، فقد ختم المتحدث الرسمي تصريحه ” بالدعوة من أجل العمل معاً بما يعضد هذا الدور الاجتماعي الناشط لصالح هذه القضية وثيقة الصلة بالسلم والعدل المجتمعيين، وبما يجعل العراق نموذجاً حياً لمناهضة العنف و مكافحة التميز و التهميش و عدم المساواة بمختلف أشكاله” .



انتهى أح

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق حملة مكافحة العنف ضد المرأة في أماكن العمل حتى العاشر من كانون اول المقبل) نشر أولاً على موقع (عراق برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق حملة مكافحة العنف ضد المرأة في أماكن العمل حتى العاشر من كانون اول المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراق برس).