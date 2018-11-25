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الانتخابات التشريعية في البحرين فاقدة للشرعية
2018/11/25 | 18:47
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

الانتخابات التشريعية في البحرين فاقدة للشرعية

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الانتخابات التشريعية في البحرين فاقدة للشرعية

الأحد 25 نوفمبر 2018 - 18:16

البحرين شهدت انتخابات نيابية في ظل قمع السلطات البحرينية للمعارضة واقصائها من الانتخابات , بدورها دعت المعارضة المتمثلة بجمعية الوفاق وجمعية "وعد" مناصريها إلى مقاطعة الاقتراع.

البحرين شهدت انتخابات نيابية في ظل قمع السلطات البحرينية للمعارضة واقصائها من الانتخابات , بدورها دعت المعارضة المتمثلة بجمعية الوفاق وجمعية "وعد" مناصريها إلى مقاطعة الاقتراع.

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