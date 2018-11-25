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ايران: زلزال بقوة ٦.٣ درجات يضرب منطقة إيلام الحدودية مع العراق
2018/11/25 | 20:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

عاجل ايران: زلزال بقوة ٦.٣ درجات يضرب منطقة إيلام الحدودية مع العراق

تأریخ التحریر: : 2018/11/25 19:56

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