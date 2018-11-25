عبدالمهدي يصدر توجيهات تخص نينوى وداعش

2018/11/25 | 20:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عقد مجلس الأمن الوطني اجتماعه الدوري اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي .وجرى خلال الاجتماع مناقشة المواضيع المطروحة على جدول الاعمال وفي مقدمتها الاوضاع الامنية في جميع المحافظات والاطمئنان على سلامة الخطط والاجراءات التي تتخذها القوات الامنية لحماية وضبط الحدود وضمان سير حياة المواطنين بشكل طبيعي.وبحث المجلس واقع العقود الزراعية وسلامتها امنيا من جميع الجوانب بما يمنع تأخير المتعاقدين ووفق الاصول ويسهم في نجاح استثمار الاراضي الزراعية في جميع المحافظات، اضافة الى دراسة مهام مديرية الحماية الشخصية، وعدد من القضايا الأمنية والادارية والقانونية.وأكد رئيس مجلس الوزراء على اهمية استمرار المتابعة الميدانية في جميع القواطع وتكثيف الجهد الاستخباري والتنسيق العالي بين مختلف الصنوف والتشكيلات الامنية لرصد وردع اي محاولة ارهابية لبقايا داعش، مشددا على اهمية تعزيز العلاقة الودية وحالة التعاون السائدة بين القوات الامنية والمواطنين، والعمل الجاد لتسريع جهود الاعمار وتحسين الخدمات في المناطق المحررة، وبالأخص في محافظة نينوى.واتخذ مجلس الامن الوطني عددا من القرارات والتوصيات اللازمة حول الملفات التي تمت مناقشتها، كما أقر الستراتيجية الوطنية للأمن الكيميائي في العراق.

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