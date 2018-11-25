عاجل| هزة أرضية قوية تضرب العاصمة بغداد وعددًا من محافظات البلاد

2018/11/25 | 20:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هزة أرضية قوية تضرب العاصمة بغداد وعددًا من محافظات البلاد

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