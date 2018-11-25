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رغم نفى ظريف.. الحرس الثوري يدعم ميليشيات الحوثي الإيرانية علنا (فيديو)
2018/11/25 | 20:02
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- على الرغم من نفي وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف بعدم تدخل في اليمن، الحرس الثوري الإيراني عقد مؤتمرا في طهران الخميس الماضي أعلن فيه دعم ميليشيات الحوثي الإيرانية بالمال والسلاح، بحسب تقرير أذاعته قناة الحدث بعنوان " الحرس الثوري الإيراني يدعم الحوثي علنا!".

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