تربية المثنى تكشف سبب التلكؤ في ملف الأبنية المدرسية بالمحافظة

2018/11/25 | 20:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت لجنة التربية في مجلس محافظة المثنى، اليوم الأحد ، أن التلكؤ الحاصل في ملف الأبنية المدرسية في المحافظة يعود إلى عدم إكمال 106 مدرسة كانت قد أحيلت إلى وزارة الصناعة والمعادن ولم تنجز حتى الآن.

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