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تربية المثنى تكشف سبب التلكؤ في ملف الأبنية المدرسية بالمحافظة
2018/11/25 | 20:02
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكدت لجنة التربية في مجلس محافظة المثنى، اليوم الأحد ، أن التلكؤ الحاصل في ملف الأبنية المدرسية في المحافظة يعود إلى عدم إكمال 106 مدرسة كانت قد أحيلت إلى وزارة الصناعة والمعادن ولم تنجز حتى الآن.

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