2018/11/25 | 20:03

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الصدى نيوز / نجاة المياحي شهدت محافظة واسط اليوم السبت ، حدوث اعاصير واقتلاع للأشجار وسقوط أعمدة كهربائية جراء العواصف وتشهد محافظة واسط حالياً ، عواصف كبيرة وأعاصير تسببت باقتلاع الأشجار وسقوط الأعمدة الكهربائية .



وكانت وزارة الموارد المائية حذرت امس ، الجمعة من تعرض محافظتي واسط وميسان الى موجة سيول .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص واسط تشهد حدوث اعاصير واقتلاع للأشجار وسقوط أعمدة كهربائية جراء العواصف وكالة الصدى نيوز الاخبارية.

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