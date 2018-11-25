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واسط تشهد حدوث اعاصير واقتلاع للأشجار وسقوط أعمدة كهربائية جراء العواصف
2018/11/25 | 20:03
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الصدى نيوز / نجاة المياحي شهدت محافظة واسط اليوم السبت ، حدوث اعاصير واقتلاع للأشجار وسقوط أعمدة كهربائية جراء العواصف وتشهد محافظة واسط حالياً ، عواصف كبيرة وأعاصير تسببت باقتلاع الأشجار وسقوط الأعمدة الكهربائية .

وكانت وزارة الموارد المائية حذرت امس ، الجمعة من تعرض محافظتي واسط وميسان الى موجة سيول .

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