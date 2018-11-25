English | وظائف


هزة أرضية قوية تضرب العاصمة بغداد وعدد من محافظات
2018/11/25 | 20:06
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هزة أرضية قوية تضرب العاصمة بغداد وعدد من محافظات) نشر أولاً على موقع (عين العراق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هزة أرضية قوية تضرب العاصمة بغداد وعدد من محافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق نيوز).


كامل التفاصيل في: عين العراق نيوز ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ الدفاع المدني:لغاية الان لم يصلنا اي اخبار بوجود خسائر او انهيار مباني بعد الهزة
⋙ إيمري يكشف أسباب ابعاد أوزيل عن مواجهة بورنموث
⋙ روبرتسون: نحن فقط من نُوقف مانشستر سيتي ولدينا أسبوع حاسم
⋙ رسميًا – تأجيل نهائي كوبا ليبرتادوريس لأجل غير مسمى
⋙ اشبيلية يتصدر الدوري الاسباني بفوزه على فالنسيا
بالفيديو والصور
⋙ شاهد بالفيديو | اتهامات لبلدية بعقوبة بـترك المتجاوزين على نهر خريسان لارتباطهم بـ"جهات متنفذة".. يونس البياتي
⋙ شاهد بالفيديو | افتتاح ممر جديد ذهابا وايابا من مجسر السكر في الموصل بعد انهياره نتيجة السيول
⋙ بالصور.. مركز الهزة الارضية وقوتها والمناطق التي تأثرت بها
الأكثر شيوعا