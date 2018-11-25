سكان ثمانية محافظات على الأقل شعروا بالهزة الأرضية

2018/11/25 | 20:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس – بغداد ضربت هزة أرضية اليوم الاحد، العاصمة بغداد وعددًا من المحافظات العراقية، فيما قالت مصادر غير رسمية إلى أن قوتها بلغت أكثر من 6 درجات على مقياس ريختر.وقال مراسلونا في محافظات صلاح الدين، والسليمانية، وحلبجة، وكربلاء وديالى إن أهالي تلك المحافظات شعروا بالهزة الارضية، فيما سجلت محافظة الديوانية أولى الخسائر بسقوط منزلين […]

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