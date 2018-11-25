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عاجل ..هزة ارضية تضرب بغداد
2018/11/25 | 20:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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(المستقلة)..

شعر اهالي العاصمة بغداد،في الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الاحد، بهزة ارضية لم يعرف تفاصيلها بعد.

كما اشار سكان من محافظة صلاح الدين الى تأثيرات هزة ارضية هناك ايضا.

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