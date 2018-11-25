عاجل ..هزة ارضية تضرب بغداد

2018/11/25 | 20:08

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(المستقلة)..



شعر اهالي العاصمة بغداد،في الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الاحد، بهزة ارضية لم يعرف تفاصيلها بعد.

كما اشار سكان من محافظة صلاح الدين الى تأثيرات هزة ارضية هناك ايضا.

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