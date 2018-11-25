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بعد اختراق كتائب حزب الله لتقنياتها..امريكا تتعاقد مع شركة استخبارية لسد الثغرات في طائرات التجسس
2018/11/25 | 20:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الانصار/ترجمة..

في مختلف المعارك التي خاضتها المقاومة الاسلامية كتائب حزب الله ضد الاحتلال الامريكي او ادواته داعش وغيرها، سجل مجاهدو وحدة الاتصالات للكتائب، انتصارا تقنيا نوعيا ذهل الاعداء في مجال التقنيات الالكترونية والاتصالات، حينما اخترقوا منظومة طائرات الولايات المتحدة الامريكية التجسسية في العراق .    وكان البنتاغون قد اعترف في تقرير نشره موقع (defense news) في […]

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